Путин поручил принять меры по сдерживанию цен на продукты в России

Фото: Администрация президента РФ

Правительство должно представить меры для защиты сельхозпроизводителей и по сдерживанию цен на продукты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 20 октября.

— Мы это знаем с вами по недавним событиям в некоторых отраслях. Поэтому нужно не только проанализировать, что будет происходить в ближайшее время, нужно и представить комплекс мер, которые бы, безусловно, обеспечили интересы наших сельхозпроизводителей и, соответственно, сдерживали бы рост цен и на продовольствие, — рассказал глава государства.

Российские производители могут захотеть повысить цены при увеличении стоимости удобрений, производимых на основе газа, предупредил он на совещании с членами правительства. Кабмин и лично премьер-министр России Михаил Мишустин должны организовать эту работу, подчеркнул президент.

Им, по словам главы государства, следует создать комплекс мер, направленных на нивелирование негативных последствий на мировых рынках. Это должны быть спокойные, а не «алярмистские» решения, приводит слова Путина РИА Новости.

12 октября Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в стране на текущий год с 5,8 процента до 7,4 процента. Основным фактором роста цен выступает продовольственная инфляция.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил, что повышение прогноза по инфляции в России на 2021 год зависит от внешних рынков. По его словам, страна является участником международной экономической жизни, и тенденции на международных рынках и посткризисные волатильности являют собой «гнет» для цен.