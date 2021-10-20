Жителей столицы пригласили на «Осенний марафон»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Осенний марафон» пройдет на портале «Активный гражданин» с 20 октября по 21 ноября текущего года. В рамках мероприятия горожане примут участие в 24 тематических викторинах, которые посвящены столице. Победителям акции вручат подарки.

Для участия необходимо открыть специальный раздел «Активного гражданина», выбрать одну или несколько дорожек и нажать на окно «На старт, внимание, марш!».

Организаторы создадут для москвичей три виртуальные дорожки. Они будут похожи на реальные соревнования по бегу. Участнику нужно будет пройти восемь заданий.

Первая дорожка — «Москва не сразу строилась». Здесь пользователей спросят о развитии транспорта и строительства в городе.

«Новый облик знакомых улиц» — это второй этап. Здесь горожане обсудят реконструкцию исторических объектов, археологические находки и благоустройство улиц столицы

Заключительный шаг — «Наш город без окраин». Участникам нужно будет рассказать о реставрации улиц, названиях скульптур и расположении известных музеев и культурных центров.

В период проведения акции каждые понедельник и среду в 09:00 по московскому времени викторины будут доступны.

На официальном сайте мэра Москвы заключили, что особо активным жителям города вручат призы: тематическую карту «Тройка» с эксклюзивным дизайном, сувениры от проекта и купоны на подарки в магазине поощрений.

До этого стало известно, что неравнодушные пользователи портала «Активный граждан» выбрали название для новой станции второго маршрута Московского центрального диаметра (МЦД-2) у Комсомольской площади. Ее назвали Площадью трех вокзалов.