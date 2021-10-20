Медик рассказал о способах «омолодить» сердечно-сосудистую систему

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Физическая активность, здоровый образ жизни, артериальное давление и уровень сахара в крови в пределах нормы влияют на состояние здоровья сердца. Врач-кардиолог Азизхон Аскаров в среду, 20 октября, заявил, что указанный орган на протяжении всей жизни испытывает сильную нагрузку.

Специалист отметил, что за 75 лет сердце в среднем совершает около 3,5 миллиарда сокращений. Из-за этого его основные функции со временем угасают.

Медик сообщил, что сбалансированную работу органа определяет пульс от 60 до 90 ударов в минуту, а также давление от 100/60 для молодых людей и от 135/85 — для пожилых.

Также Азизхон Аскаров порекомендовал немедленно обратиться к врачу в случае быстрой утомляемости, слабости, одышки, при болевых ощущениях в груди и перебоях в работе сердечно-сосудистой системы.

Для поддержания молодости и здоровья сердца следует отказаться от вредных привычек, нужно заниматься спортом, правильно питаться, обогащать рацион содержащими кальций, магний, калий и витамин С продуктами, спать не менее семи часов в сутки и много ходить.

— Длительная гиперактивация сердечно-сосудистой системы становится причиной ее преждевременного старения. Кроме того, профессиональный спорт вызывает утолщение стенки сердца с развитием гипертонии и аритмий (нарушения правильной ритмичной работы сердца), — уточнил кардиолог.

Среди благоприятных для здоровья сердца продуктов питания Азизхон Аскаров выделил помидоры, болгарский перец, ягоды, яблоки, бананы, морковь, тыкву, картофель, обычную капусту, брокколи, сельдерей, петрушку и укроп, передает телеканал «Москва 24» слова специалиста.

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