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Хинштейн призвал принять закон о пожизненном сроке за педофилию

Иван Юминов

Общество
Хинштейн призвал принять закон о пожизненном сроке за педофилию
Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство России поддержало законопроект о пожизненном сроке для педофилов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в среду, 20 октября.

— Правительство России официально поддержало наш законопроект о пожизненном наказании за педофилию. Соответствующее решение принято на комиссии по законопроектной деятельности, — рассказал парламентарий.

Инициативу, по его словам, уже успел поддержать Верховный суд. Госдума в ближайшее время может рассмотреть данный законопроект, выразил надежду Хинштейн в своем Telegram-канале.

10 октября Хинштейн внес законопроект в Госдуму вместе с депутатом Павлом Крашенинниковым и секретарем генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком. Авторы предлагают ввести максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов, которые совершили повторное насилие в отношении несовершеннолетних.

Также законопроект предусматривает аналогичное наказание для впервые осужденных педофилов, которые совершили свое преступление в отношении двух и более несовершеннолетних или вкупе с более тяжким преступлением. Хинштейн также сообщил о подготовке закона о контроле за вышедшими на свободу людьми, чьи действия не подпали под пожизненное заключение.

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