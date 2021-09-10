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В Госдуму внесли законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Илья Ашуров

Общество
В Госдуму внесли законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, а также депутаты Александр Хинштейн и Павел Крашенинников внесли в Государственную думу законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Об этом в пятницу, 10 сентября, написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Авторы законопроекта предлагают ввести максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов, которые совершили повторное насилие в отношении несовершеннолетних. Также законопроект предусматривает такое же наказание для впервые осужденных педофилов, которые совершили свое преступление в отношении «двух и более несовершеннолетних» или вкупе с более тяжким преступлением.

Хинштейн также сообщил о подготовке закона о контроле «за вышедшими на свободу лицами, чьи действия не подпали под пожизненное заключение».

— Необходимо проработать его техническую реализацию, синхронизировать с законодательством об административном надзоре и профилактике преступлений, — написал он.

Обсуждение законопроекта связано с трагическим случаем, который произошел 6 сентября. Две десятилетние девочки пропали без вести в городе Киселевске Кемеровской области. По данным регионального МВД, школьницы ушли из дома около 08:00. Последний раз их видели в магазине с неизвестным мужчиной, который купил им сладости. 7 сентября подозреваемого в преступлении задержали. В его доме были обнаружены тела девочек.

9 сентября СК предъявил ему обвинение по трем уголовным статьям, среди которых «Убийство двух малолетних лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление». Также выяснилось, что подозреваемый вышел из тюрьмы два года назад. Он отбывал наказание по статье «Насильственные действия сексуального характера».

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