Инфекционист рассказал о плюсах введения нерабочих дней в России

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Инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал, поможет ли введение нерабочих дней справится с ростом заболеваемости коронавирусом.

— Это разобщение. А каждое разобщение благоприятно воздействует на общую эпидемическую обстановку. Я всегда вспоминаю академика Жданова, который говорил: «Давайте на месяц устроим карантин, тогда все острые респираторные, вирусные и другие заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем, просто исчезнут», — отметил Малышев в комментарии ФАН.

По мнению специалиста, период нерабочих дней лучше увеличить хотя бы до двух недель — это срок инкубационного периода вирусного заболевания.

Специалист также отметил, что необходимо правильно организовать внешкольную и внерабочую жизнь. Дети и взрослые должны меньше находится в местах массового пребывания людей, сократить прогулки и встречи.

Малышев напомнил, что, если дается такое нерабочее время, соблюдение мер безопасности в этот период никто не отменяет.

20 октября Владимир Путин объявил нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября.