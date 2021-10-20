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Сергей Собянин рассказал о новой станции МЦД-2 в центре столицы

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин рассказал о новой станции МЦД-2 в центре столицы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Комсомольская площадь Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новой станции второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) возле Ленинградского, Казанского и Ярославского вокзалов в центре города. Об этом он написал в среду, 20 октября, на персональной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава города отметил, что неравнодушные пользователи портала «Активный гражданин» выбрали название для нового остановочного пункта. После открытия в 2023 году станцию назовут Площадью трех вокзалов.

— Вполне ожидаемо лидером стала Площадь трех вокзалов — в городе это место так и называют. Площадь трех вокзалов войдет в большой пересадочный узел. Уже работает платформа D2, в 2023 году будет готова платформа D4. У пассажиров появится масса пересадок между диаметрами, метро и наземным транспортом, — говорится в сообщении мэра столицы.

До этого Сергей Собянин заявил, что специалисты не будут дальше продлевать первый и второй маршруты МЦД.

Глава города объяснил, что на отдаленных от города территориях курсируют пригородные электрички. Эти составы довозят пассажиров до станций МЦД или следуют до центра столицы.

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