Ученые выяснили, что Венера никогда не была обитаемой
Команда ученых под руководством доктора Мартина Турбе из Женевской астрономической обсерватории создала модель климата древней Венеры. Специалистам удалось доказать, что планета никогда не была обитаемой.
Ранее специалисты предположили, что в атмосфере Венеры присутствует фосфин — химическое вещество, которое может выступать в качестве потенциального индикатора жизни в атмосфере Венеры.
Но затем ученые опровергли предыдущие исследования, доказав, что возможный фосфин, обнаруженный в венерианской атмосфере, вероятно, был обычным диоксидом серы.
Ученые пояcнили, что венерианские облака не только не отражали солнечный свет, но и нагревали Венеру за счет парникового эффекта. Поэтому планета никогда бы не остыла настолько, чтобы на ее поверхности могла образоваться и сохраниться жидкая вода.
Специалисты называют Венеру «адской» планетой. Еесухая поверхность достаточно горяча, чтобы расплавить свинец, а давление на ней очень большое, сообщает издание argumenti.ru.
Ранее сообщалось, что магнитная буря накрыла Землю из-за вспышек на Солнце.