Ученые выяснили, что Венера никогда не была обитаемой

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Команда ученых под руководством доктора Мартина Турбе из Женевской астрономической обсерватории создала модель климата древней Венеры. Специалистам удалось доказать, что планета никогда не была обитаемой.

Ранее специалисты предположили, что в атмосфере Венеры присутствует фосфин — химическое вещество, которое может выступать в качестве потенциального индикатора жизни в атмосфере Венеры.

Но затем ученые опровергли предыдущие исследования, доказав, что возможный фосфин, обнаруженный в венерианской атмосфере, вероятно, был обычным диоксидом серы.

Ученые пояcнили, что венерианские облака не только не отражали солнечный свет, но и нагревали Венеру за счет парникового эффекта. Поэтому планета никогда бы не остыла настолько, чтобы на ее поверхности могла образоваться и сохраниться жидкая вода.

Специалисты называют Венеру «адской» планетой. Еесухая поверхность достаточно горяча, чтобы расплавить свинец, а давление на ней очень большое, сообщает издание argumenti.ru.

Ранее сообщалось, что магнитная буря накрыла Землю из-за вспышек на Солнце.