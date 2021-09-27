Магнитная буря накрыла Землю из-за вспышек на Солнце

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Мощная вспышка, ставшая четвертой по силе в этом году, произошла на Солнце 23 сентября. Повышение солнечной активности вызовет значительные изменения в магнитном поле Земли. Так называемая геомагнитная буря накрыла планету в понедельник, 27 сентября. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

Геомагнитные возмущения начались после полуночи 27 сентября, а пик магнитной бури пришелся на период с 6 до 9 утра по московскому времени. Ее мощь оценивается как G1, что говорит о том, что буря будет слабой. После обеда магнитосфера Земли должна успокоиться.

Геомагнитные бури сказываются на разных сферах деятельности человека. Например, она чревата проблемами со связью или навигацией. Также бури влияют и на самочувствие людей, в первую очередь тех, кто страдает метеозависимостью.

Оживленные дискуссии до сих пор ведутся вокруг темы влияния магнитных бурь на здоровье человека. Как пояснил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории РАН, популяризатор астрономии Сергей Назаров, магнитной бурей принято называть возмущение земного магнитного поля, происходящее из-за воздействия солнечного ветра.

Психолог Эльдар Осипов уверен, что человеческий мозг имеет особую чувствительность к геомагнитной конъюнктуре Земли. В связи с этим магнитные бури сказываются сначала на работе регулирующих центральных систем организма.