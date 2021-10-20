Кинокритик пояснил, в чем фильм «Вызов» уступит «Гравитации»
Кинокритик Андрей Дементьев рассказал, сможет ли картина «Вызов», съемки которой частично прошли на МКС, оправдать ожидания телезрителей.
Он выразил надежду на то, что фильм получится неплохой.
— Надежда эта обосновывается тем, что режиссер уж больно хороший Клим Шипенко. Он замечательный режиссер и очень разносторонний. То есть он способен сделать и тяжелую трагическую историю (например, «Текст»), и легкую комедию (как «Холоп»), — пояснил Дементьев в комментарии ФАН.
В то же время кинокритик отметил, что американский фильм «Гравитация» был снят так искусно, что не возникает сомнений в том, что он был снят не в космосе, а на Земле.
Андрей Дементьев подчеркнул, что «Вызов», скорее всего, не сможет достичь таких же технических вершин, как у фильма «Гравитация».
5 октября на МКС для съемок фильма «Вызов» отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Вернулся киноэкипаж на Землю 17 октября. В настоящее время они проходят реабилитацию после возвращения из космоса.