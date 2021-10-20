Кинокритик пояснил, в чем фильм «Вызов» уступит «Гравитации»

Слева направо: актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров / Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

Кинокритик Андрей Дементьев рассказал, сможет ли картина «Вызов», съемки которой частично прошли на МКС, оправдать ожидания телезрителей.

Он выразил надежду на то, что фильм получится неплохой.

— Надежда эта обосновывается тем, что режиссер уж больно хороший Клим Шипенко. Он замечательный режиссер и очень разносторонний. То есть он способен сделать и тяжелую трагическую историю (например, «Текст»), и легкую комедию (как «Холоп»), — пояснил Дементьев в комментарии ФАН.

В то же время кинокритик отметил, что американский фильм «Гравитация» был снят так искусно, что не возникает сомнений в том, что он был снят не в космосе, а на Земле.

Андрей Дементьев подчеркнул, что «Вызов», скорее всего, не сможет достичь таких же технических вершин, как у фильма «Гравитация».

5 октября на МКС для съемок фильма «Вызов» отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Вернулся киноэкипаж на Землю 17 октября. В настоящее время они проходят реабилитацию после возвращения из космоса.