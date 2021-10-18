«Учусь ходить заново»: Пересильд рассказала о реабилитации после возвращения с МКС

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актриса Юлия Пересильд, которая ради съемок в фильме «Вызов» 12 дней провела на Международной космической станции (МКС), на своей странице в социальной сети Instagram рассказала, как проходит ее реабилитация.

Она назвала дату 17 октября, когда киноэкипаж вернулся на Землю, еще одним днем рождения. По словам Юлии, в настоящее время она находится в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

— Учусь ходить заново! 17 октября как еще один день рождения! — написала актриса, опубликовав несколько черно-белых снимков, сделанных после посадки космического корабля «Союз» с киноэкипажем.

Подписчики поздравили Пересильд с благополучным завершением полета.

«Невероятное событие»; «Благодарю вас за вашу смелость!»; «На всю жизнь такое событие — награда!» — прокомментировали фолловеры публикацию.

До этого Юлия Пересильд рассказала о своем самочувствии по возвращении на Землю, отметив, что после состояния невесомости все кажется очень тяжелым.

17 октября космический корабль «Ю. А. Гагарин» с Пересильд, режиссером Шипенко и космонавтом Олегом Новицким на борту приземлился в Казахстане. Специалисты оценили состояние членов киноэкипажа после приземления как удовлетворительное. После этого члены экипажа приехали в Звездный городок для прохождения реабилитации.

На станции остались россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем РАН Елена Фомина рассказала, с какими трудностями киноэкипаж может столкнуться после посадки.