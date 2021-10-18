«Все очень тяжелое»: Пересильд рассказала, как чувствует себя после полета в космос

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Актриса Юлия Пересильд, впервые побывавшая в космосе ради съемки в фильме «Вызов»,рассказала о своем самочувствии после возвращения на Землю.

По ее словам, после 12-дней невесомости на Международной космической станции (МКС) ее организм пока не понимает, «как так получилось».

— Это как будто состояние, противоположное невесомости. Если в невесомости ты чувствуешь себя пушинкой, то здесь все очень тяжелое, голова очень тяжелая, руки, ноги — все немножко кружится, — приводит слова актрисы RT.

Пересильд назвала полет в космос большим стрессом. В настоящее время ей непросто ходить, а также поворачивать голову и резко вставать.

До этого в интервью Первому каналу Юлия Пересильд рассказала, что грустит из-за окончания съемок фильма «Вызов» на МКС.

17 октября космический корабль «Ю. А. Гагарин» с Пересильд, режиссером Шипенко и космонавтом Олегом Новицким на борту приземлился в Казахстане. Специалисты оценили состояние членов киноэкипажа после приземления как удовлетворительное. После этого члены экипажа приехали в Звездный городок для прохождения реабилитации.

На станции остались россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем РАН Елена Фомина рассказала, с каким трудностями киноэкипаж может столкнуться после посадки.