«Не хотелось расставаться»: Пересильд поделилась эмоциями после возвращения на Землю

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Актриса Юлия Пересильд рассказала, что грустит из-за окончания съемок фильма «Союз» на МКС.

— У меня немножко грустное сегодня настроение. Потому что вроде бы казалось, что 12 дней — это много, а уже когда все заканчивалось — уже не хотелось расставаться, — поделилась актриса в эфире Первого канала.

Как рассказал заместитель руководителя Центра полезной нагрузки РКК «Энергия» Дмитрий Сурин, камера, на которую велись съемки космической киноленты, осталась на станции и позднее будет уничтожена.

Он также добавил, что личные вещи членов экипажа были уложены в корабль. Каждому из пассажиров разрешалось взять по килограмму груза.

До этого, 17 октября, космический корабль «Ю. А. Гагарин» с киноэкипажем на борту приземлился в Казахстане.

В воскресенье, 17 октября, в 04:14 по московскому времени киноэкипаж покинул МКС. Прямая трансляция возвращения на Землю велась на сайте Роскосмоса. Пересильд и Шипенко пребывали на орбите с 5 октября, а космонавт Новицкий — с 9 апреля.