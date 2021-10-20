Более 100 помещений в Москве могут арендовать бизнесмены по льготной ставке

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Перечень предназначенных для имущественных мер поддержки малого и среднего предпринимательства помещений пополнили еще 108 нежилых объектов с начала 2021 года. Их общая площадь составила около шести с половиной тысяч квадратных метров. Об этом в среду, 20 октября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С начала года на льготных торгах реализовано 263 лота площадью 24,5 тысячи квадратных метров. Перечень таких объектов пополняется несколько раз в год. В этом году он пополнился на 108 объектов, — отметил заммэра.

Первоначальная ставка на аукционах составляет тысячу рублей за квадрат в год для подвальных помещений и 4750 рублей — для объектов на первых этажах и выше.

Участниками таких торгов могут быть исключительно малые и средние предприниматели из соответствующего реестра, а также самозанятые.

— Больше всего объектов, включенных в реестр для поддержки малого и среднего бизнеса в 2021 году, находится на севере столицы... До конца года планируется внести в перечень еще порядка 100 помещений площадью пять тысяч квадратных метров, — добавил министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал закон о внесении предпринимателей столицы в Единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса. Документ предусматривает внесение информации о столичных субъектах малого и среднего предпринимательства в единую систему.