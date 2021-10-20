Около Киевского вокзала в Москве построят многофункциональный комплекс

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Киевская улица, 14 Карта всех событий

Около Киевского вокзала в столице планируется возведение многофункционального комплекса с подземным паркингом. Соответствующий проект до этого согласовали в Москомархитектуре. Об этом в среду, 20 октября, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Здание появится на Киевской улице. Его общая площадь составит примерно 150 тысяч квадратных метров.

— Комплекс будет состоять из пяти корпусов, один из которых будет отведен под офисы, а четыре — под апартаменты. Все здания будут объединены подземной зоной с объектами торговли и автостоянкой. Для каждого строения предусмотрено свое фасадное решение, — заявил специалист.

Также Сергей Кузнецов отметил, что фасад здания выполнят из натурального камня — светло-бежевого известняка с интересной текстурой. Корзины для кондиционеров специалисты скроют с помощью металлических конструкций.

Уточняется, что экстерьер офисного корпуса будет сделан в более строгом стиле. Здесь будут преобладать стеклянные поверхности и треугольные сооружения.

— Строения формируют замкнутый урбан-блок. Двор, который фактически является крышей подземного торгового центра, превратится в ландшафтный парк. Толщина грунта позволит обеспечить высадку небольших деревьев, а также разнообразное количество кустарников и других растений, — заключили в пресс-службе Москомархитектуры.

До этого в ведомстве согласовали проект общественного центра в Шмитовском проезде в Пресненском районе Москвы. В новом центре специалисты создадут террасу для отдыха.