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Около Киевского вокзала в Москве построят многофункциональный комплекс

Виктория Сикерина

Город
Около Киевского вокзала в Москве построят многофункциональный комплекс
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Киевская улица, 14 Карта всех событий

Около Киевского вокзала в столице планируется возведение многофункционального комплекса с подземным паркингом. Соответствующий проект до этого согласовали в Москомархитектуре. Об этом в среду, 20 октября, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Здание появится на Киевской улице. Его общая площадь составит примерно 150 тысяч квадратных метров.

— Комплекс будет состоять из пяти корпусов, один из которых будет отведен под офисы, а четыре — под апартаменты. Все здания будут объединены подземной зоной с объектами торговли и автостоянкой. Для каждого строения предусмотрено свое фасадное решение, — заявил специалист.

Также Сергей Кузнецов отметил, что фасад здания выполнят из натурального камня — светло-бежевого известняка с интересной текстурой. Корзины для кондиционеров специалисты скроют с помощью металлических конструкций.

Уточняется, что экстерьер офисного корпуса будет сделан в более строгом стиле. Здесь будут преобладать стеклянные поверхности и треугольные сооружения.

— Строения формируют замкнутый урбан-блок. Двор, который фактически является крышей подземного торгового центра, превратится в ландшафтный парк. Толщина грунта позволит обеспечить высадку небольших деревьев, а также разнообразное количество кустарников и других растений, — заключили в пресс-службе Москомархитектуры.

До этого в ведомстве согласовали проект общественного центра в Шмитовском проезде в Пресненском районе Москвы. В новом центре специалисты создадут террасу для отдыха.

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