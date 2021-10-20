Пользователи «Активного гражданина» определят победителя премии Корнея Чуковского

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Участники проекта «Активный гражданин» выберут лауреата на соискание литературной премии имени Корнея Чуковского. Голосование состоится с 20 октября по 5 ноября текущего года.

Для участия в конкурсе подали 677 заявок, однако в шорт-лист попало лишь 28 произведений. Отдать предпочтение можно только одному номинанту, а просмотреть работы участников предлагается в разделе «Активный гражданин» — детям».

Пользователи портала выберут лидера в номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей». Профессиональное жюри определит еще шесть победителей в других номинациях. Среди них представлены детские литераторы и многие другие деятели культуры.

В прошлом году в голосовании приняли участие почти 140 тысяч активных пользователей проекта. Победитель набрал около 14,3 тысячи голосов.

Список номинантов этого года представлен на официальном сайте мэра Москвы.

«Осенний марафон» пройдет на портале «Активный гражданин» с 20 октября по 21 ноября текущего года. В рамках мероприятия горожане примут участие в 24 тематических викторинах, которые посвящены столице. Победителям акции вручат подарки.