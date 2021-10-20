Кот-«наркодилер» попытался проникнуть на территорию колонии в Ивановской области

Фото: ФСИН / Ивановская область

В Ивановской области сотрудники ФСИН пресекли попытку передачи наркотиков на территорию колонии. Об этом в среду, 20 октября, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Злоумышленники попытались совершить передачу наркотиков при помощи кота. Для этого они спрятали в ошейник четырехлапого сверток с запрещенным веществом.

— Из ошейника кота было изъято вещество растительного происхождения, предположительно, наркотическое. На место происшествия вызваны сотрудники МО МВД «Кинешемский», — говорится в сообщении ФСИН.

Фото: ФСИН / Ивановская область

Последующая экспертиза показала, что в ошейнике кота находилось 5,21 грамма марихуаны.

Позже в пресс-службе ведомства отметили, что кот сбежал.

— Ошейник с него сняли — и он тут же удрал, — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

В начале октября силовики задержали в подмосковной Балашихе подозреваемого в хранении 700 граммов наркотиков. Уточняется, что им оказался 32-летний местный житель. В ходе осмотра его квартиры, расположенной в Железнодорожном микрорайоне, полицейские обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения.