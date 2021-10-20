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В МВД представили нового руководителя столичного ГСУ

Илья Ашуров

Общество
В МВД представили нового руководителя столичного ГСУ
Фото: МВД России

Новым руководителем Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД России по Москве назначен полковник юстиции Виктор Городков. Об этом в среду, 20 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

Новый начальник столичного ГСУ был представлен в ходе оперативного совещания в зале коллегии МВД.

— Открывая совещание, Сергей Лебедев представил личному составу нового начальника ГСУ полковника юстиции Виктора Городкова. Указ о его назначении на должность был подписан президентом РФ 18 октября 2021 года, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Согласно справке МВД, Виктор Городков родился в 1976 году в подмосковном Ногинске. В 1997 году он окончил Московский юридический институт МВД России. После окончания института Городков был следователем в ГУВД Московской области. В ходе своей карьеры в правоохранительных органах он служил на различных должностях в структурах МВД.

С 2020 года и до нового назначения Городков занимал должность заместителя начальника Следственного департамента МВД России.

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