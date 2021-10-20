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Директор гида «Мишлен» рассказал об особенностях столичных ресторанов

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Директор гида «Мишлен» рассказал об особенностях столичных ресторанов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Международный директор гида «Мишлен» Гвендаль Пулленек рассказал об особенностях гастрономической сферы в столице.

— Московская гастрономическая сцена действительно развивается. Речь идет одновременно и о качественных, действительно разнообразных продуктах, и о все большем количестве ресторанных концептов, а также о шеф-поварах, которые имеют свой стиль, — отметил он в комментарии RT.

Он добавил, что в Москве можно наблюдать большое разнообразие продуктов и различных видов кухонь: и русскую, и разных стран мира.

Кроме того, он добавил, что за последние несколько лет качество обслуживания в столице изменилось в лучшую сторону и оно все больше соответствует международным стандартам.

Он выразил надежду на то, что гид «Мишлен» стимулирует развитие и подъем гастрономического искусства в столице.

14 октября семь заведений общественного питания в Москве получили награду Красного гида «Мишлен». Еще два столичных ресторана получили по две звезды от именитого рейтинга.

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