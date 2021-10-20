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Проверку свыше 60 тысяч пожарных гидрантов организуют в Москве до конца октября

Виктория Сикерина

Город
Проверку свыше 60 тысяч пожарных гидрантов организуют в Москве до конца октября
Фото: Pixabay

Мосводоканал и столичные спасатели проведут проверку более 60 тысяч пожарных гидрантов в городе. Об этом в среду, 20 октября, рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что такие проверочные мероприятия проходят два раза в год: осенью и весной.

— Гидрант должен находиться на определенном уровне от поверхности земли, а стендер — идеально к нему подходить. Так пожарные смогут оперативно приступить к своей работе, — отметили в комплексе.

Около 100 специалистов организуют проверку. В процессе они установят на гидрант стендер, откроют вентиль и пустят воду.

При этом на водоснабжение горожан контрольные мероприятия не повлияют, говорится в сообщении.

До этого в комплексе городского хозяйства столицы сообщили, что живописная пешеходная зона появилась у Нижнего Каменского пруда в районе Крюково в Зеленограде.

Здесь обновили пешеходный мост, обустроили пространство для пикников, снабдив его беседками и мангалами, облагородили газоны, а также установили скамейки и новую систему освещения.

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