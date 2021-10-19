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Живописный променад у пруда появился в Зеленограде

Виктория Сикерина

Город
Живописный променад у пруда появился в Зеленограде
Фото: @kgh_moscow
Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, Каменский пруд Карта всех событий

Живописная пешеходная зона появилась у Нижнего Каменского пруда в районе Крюково в Зеленограде. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты обновили пешеходный мост, обустроили пространство для пикников, снабдив его беседками и мангалами, облагородили газоны, а также установили скамейки и новую систему освещения.

— Факт: в 2019 году в парковой зоне к западу от Нижнего Каменского пруда сделали скейт-площадку, велодорожки, зоны для воркаута и детские площадки, — заключили в Telegram-канале ведомства.

Фото: @kgh_moscow
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Фото: @kgh_moscow
Фото: @kgh_moscow
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Фото: @kgh_moscow
Фото: @kgh_moscow
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Фото: @kgh_moscow
Фото: @kgh_moscow
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Фото: @kgh_moscow
Фото: @kgh_moscow
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Фото: @kgh_moscow

До этого в комплексе городского хозяйства столицы рассказали, что каскад из Верхнего и Среднего Передельцевских прудов, Передельцевского ручья и прудов на реке Зименке в поселении Московский благоустроят в Новой Москве.

Здесь специалисты очистят водоем от иголок и донных грунтов, организуют береговой откос и укрепят береговую линию лиственницей, а также избавят воду от насыпного грунта.

14 октября стало известно, что ремонтники благоустроят Калитниковский пруд в Таганском районе в центре Москвы. В зоне биоплато посадят болотный и обыкновенный ирисы, а также желтую кубышку. Такие растения препятствуют цветению воды и служат укрытием для рыб и местом для гнездования птиц.

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