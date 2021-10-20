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Украина подала заявку на участие в сертификации «Северного потока — 2»

Иван Юминов

Политика
Украина подала заявку на участие в сертификации «Северного потока — 2»
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Компания «Оператор ГТС Украины» подала заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. Об этом заявил глава предприятия Сергей Макогон в среду, 20 октября.

— Мы последовательно продолжаем противостояние геополитическому проекту «Северный поток — 2», который несет риски национальной безопасности Украины, нарушает права и коммерческие интересы непосредственно ОГТСУ, разрушает европейскую энергетическую архитектуру, противоречит принципам энергетической солидарности ЕС и угрожает безопасности поставок газа в Европу, — рассказал он.

Введение проекта в эксплуатацию, по его словам, усилит «доминирующую позицию» Газпрома. При этом оно не будет способствовать диверсификации маршрутов поставок газа, уверен руководитель компании.

Оба проекта «Северный поток» являются избыточными мощностями, которые нацелены вытеснить Украину с энергорынка, подчеркнул он. Россия с помощью газопроводов пытается сосредоточить основную часть транзита в коридоре Балтийского моря, приводит слова Макогона РИА Новости.

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