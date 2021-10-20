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Боксер зарезал ножом медведя-убийцу в Тюменской области

Иван Юминов

Происшествия
Боксер зарезал ножом медведя-убийцу в Тюменской области
Фото: Unsplash

Боксер Илья Медведев убил дикого медведя на реке Иртыш в Тюменской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot в среду, 20 октября.

— Парень возвращался с рыбалки через лес в Уватском районе. С ним были еще двое рыбаков, — говорится в сообщении.

После этого на них набросился медведь, в результате чего на месте погиб 48-летний мужчина. Животное повалило боксера на лопатки, но тот смог убить его ножом, несмотря на рваные раны головы и конечностей.

Третий участник похода, рыбак Денис Чеботарь, не пострадал. Он доставил Медведева на лодке в больницу, теперь ему оказывают помощь врачи.

Спортсмен находится в реанимации в тяжелом состоянии. Медведев является мастером спорта по боксу и участником чемпионата России.

Рыбак уточнил, что боксер сперва попытался застрелить животное, когда оно напало на его товарища. Но к смерти медведя привели лишь несколько ударов ножом, приводит слова Чеботаря Telegram-канал.

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