Дмитрий Губерниев рассказал о своем настоящем отношении к Ольге Бузовой

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, как на самом деле относится к певице и телеведущей Ольге Бузовой, после их конфликта в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Телекомментатор сообщил, что, несмотря на все разногласия, относится к телеведущей «с любовью».

— Что касается меня, то я вообще к ней отношусь с любовью. Даже когда она в интервью «Комсомольской правде» солгала во всем. Что я ее ненавижу со времен Тарасова, — заявил Дмитрий Губерниев.

Комментатор назвал Ольгу Бузову «милой врушкой» и опроверг многие высказывания артистки. Так, Губерниев сказал, что никогда не писал в ее адрес гадостей в Сети и не оскорблял ее.

— Поскольку я добрый человек, я и говорю: вот она такая милая врушка — Оля Бузова. И пускай дальше врет, не краснеет. Правду говорить легко и приятно. Я никогда в жизни не позволил себе оскорбить госпожу Бузову, — заявил телекомментатор.

Говоря о конфликте, который произошел в эфире «Матча ТВ», Губерниев рассказал, что он не хотел задеть Бузову. Телекомментатор добавил, что изначально собирался задать один вопрос, но, «когда услышал этот поток сознания», придумал другой.

В заключение беседы Дмитрий Губерниев выразил благодарность певице, передает KP.RU.

— Она для меня является побудительным мотивом в отношении того, что и как мне не делать надо в профессии, — заявил Губерниев.

Ранее, 14 июня, в эфир одной из программ на «Матч ТВ» была приглашена Ольга Бузова для обсуждения российской сборной, выступавшей на Евро-2020. Дмитрий Губерниев задал певице шуточный вопрос про футбол и театр. Бузова не оценила юмора, цитата из детской книги, сказанная комментатором, довела ее до слез.