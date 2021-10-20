Вильфанд: Мокрый снег не вызовет обледенения дорог и проблем с трафиком в столице

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что снег и дождь в Москве не вызовут обледенения городских дорог и тротуаров и не повлияют на трафик.

— Дело в том, что мокрый снег будет только в воздухе, а при попадании на поверхность мостовой или тротуара он тут же растает. К тому же вечерняя температура в среду останется в диапазоне плюс 2–3 градусов по Цельсию, а к утру повысится до плюс 8–9. Это так называемый обратный ход температур. При таких показателях не будет негативных последствий: ни гололеда, ни скольжения, которое создается при образовании временного снежного покрова, ни наката. Никакой опасности для трафика осадки не несут, — отметил Вильфанд.

По его словам, в ночь со среды на четверг в столице ожидается сильный ветер: его скорость составит до 15 метров в секунду. Днем в четверг скорость ветраможет достигать 17 метров в секунду.

— Ветер будет усиливаться с прохождением теплого фронта. Это важно знать не только автомобилистам, но и жителям города. В ближайшее время погода будет меняться достаточно заметно, — отметил специалист.

В воскресенье и понедельник температура воздуха будет составлять от нуля до плюс пяти градусов, в понедельник ночью столбики термометров опустятся до отрицательной отметки, но существенных осадков не ожидается, передает РИА Новости.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал россиянам о том, что снег с дождем продлится в столице до утра 21 октября.