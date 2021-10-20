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Снег с дождем продлится в столице до утра 21 октября

Виктория Сикерина

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Снег с дождем продлится в столице до утра 21 октября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Основное количество осадков в виде снега и дождя пройдет в Москве до утра четверга. Об этом в среду, 20 октября, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что из-за таких погодных условий в городе ожидается плохая видимость до трех километров.

— Точно к 18:00 к Москве подошел теплый атмосферный фронт, из-за чего начался снег, который, усиливаясь, станет постепенно переходить в мокрый снег и дождь. С кратковременным ухудшением видимости до одного–трех километров, — уточнил метеоролог.

Евгений Тишковец добавил, что в Москве порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду.

До утра четверга выпадет около восьми–девяти миллиметров снега и дождя. При этом климатическая норма октября составляет 59 миллиметров.

Синоптик на своей странице в соцсети Instagram заключил, что температура воздуха в столице повысится до плюс 4–6 градусов.

Ранее в Москве пошел первый снег. До этого в пресс-службе главного управления МЧС России по столице предупредили москвичей о приближающемся тепловом фронте. Специалисты передавали о мокром снеге и сильном ветре в городе.

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