Жителей Москвы предупредили о снеге с дождем и сильном ветре

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москвичей предупредили о приближающемся тепловом фронте. В регионе ожидаются мокрый снег и сильный ветер. Об этом в среду, 20 октября, заявили в пресс-службе главного управления МЧС России по городу.

В ведомстве отметили, что порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением теплого фронта начиная с 18 часов 20 октября и до 10 часов 21 октября в Москве ожидаются мокрый снег, переходящий в дождь, и усиление юго-западного ветра с порывами до 17 метров в секунду, — уточнили в МЧС.

Также специалисты посоветовали автовладельцам снизить скорость движения по магистралям, увеличить дистанцию с другими машинами, не совершать опасных маневров и не оставлять транспортные средства вблизи деревьев и шатких конструкций.

Пешеходам спасатели порекомендовали обходить рекламные щиты и другие ненадежные сооружения и не стоять под деревьями, сообщает ведомство.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что после непродолжительного тепла в центральной части Европейской России в субботу, 23 октября, температура воздуха опустится на 10 градусов.

По словам синоптика, ночью в этот день температура будет составлять плюс 4–6 градусов, а днем — 7–9 градусов.