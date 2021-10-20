Вильфанд спрогнозировал похолодание в центре Европейской России

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

После непродолжительного тепла в центральной части Европейской России в субботу, 23 октября, температура воздуха опустится на 10 градусов. Об этом в среду, 20 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, ночью в этот день температура будет составлять плюс 4–6 градусов, а днем — плюс 7–9 градусов.

В воскресенье, 24 октября, регион будет под влиянием северных ветров. Таким образом, температура в дневное время и по ночам будет варьироваться от нуля до плюс пяти градусов.

На следующий день, в понедельник, ожидается холодная погода, которая будет на 1–2 градуса уступать привычным для этих дней показателям.

Вильфанд подытожил, что 25 октября будет светить солнце. Возможны непродолжительные осадки, пишет РИА Новости.

Недавно сообщалось, что вечером 20 октября погодные условия в Москве ухудшатся. Ожидаются понижение температуры воздуха до плюс 2–4 градусов и мокрый снег с дождем. Также возможны порывы ветра до 15–18 метров в секунду. В связи с этим объявлен «желтый» уровень погодной опасности.