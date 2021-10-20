«Желтый» уровень опасности продлили в столице до вечера четверга из-за сильного ветра

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Москве «желтый» уровень погодной опасности продлили до вечера четверга из-за сильного ветра. Об этом в среду, 20 октября, сообщили в Гидрометцентре РФ.

— Ветер. Период предупреждения — с 12:00 20 октября до 21:00 21 октября. Порывы — до 18 метров в секунду, — говорится в сообщении центра.

Такой же уровень опасности продлен и в Московской области.

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе еще 19 октября. Ранее период предупреждения был до 22:00 среды.

До этого главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что температура выше пяти градусов тепла в последние дни октября уже маловероятна. Заключительная пятидневка этого месяца обещает быть с температурой воздуха, близкой к климатической норме. Всплеска тепла после 24 октября москвичам ждать не стоит.