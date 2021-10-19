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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице и Подмосковье на 20 октября

Виктория Сикерина

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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице и Подмосковье на 20 октября
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области на среду, 20 октября, из-за сильного ветра. Об этом заявили в Гидрометцентре России во вторник, 19 октября.

Синоптики предупредили горожан о порывах ветра до 15 метров в секунду.

— Период предупреждения — с 12:00 до 22:00 20 октября, — написали в сообщении.

При этом в Подмосковье предупреждение будет действовать с 10:00 до 22:00 среды, уточнили на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице вечером во вторник, 19 октября, пойдет снег, а ночью ожидаются заморозки и гололедица.

Метеоролог добавил, что осадки будут слабыми и наблюдаться локально, и отметил, что снежный покров не образуется

Также главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что температура выше пяти градусов тепла в последние дни октября уже маловероятна. Заключительная пятидневка этого месяца обещает быть с температурой воздуха близкой к климатической норме. Всплеска тепла после 24 октября москвичам ждать не стоит.

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