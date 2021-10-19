Жителей столицы предупредили о заморозках и гололедице

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице вечером во вторник, 19 октября, пойдет снег, а ночью ожидаются заморозки и гололедица. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Вечером примерно в период с 18 до 21 часа должен пройти хороший скоротечный заряд снега, в ночь заморозки и гололедица, — рассказал он.

Синоптик уточнил, что они будут слабыми и наблюдаться локально, и отметил, что снежный покров не образуется, пишет РИА Новости.

До этого синоптики прогнозировали, что 19 октября столичный регион окажется на северо-восточной периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс четыре–шесть градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне четырех–девяти градусов тепла.

Синоптик центра погоды «Фобос» Александр Синенков ранее сообщил, когда в Москву и Подмосковье придут морозы. Температура воздуха в Москве и области с 27–29 октября в дневные часы может опуститься ниже нуля. На этой неделе днем будет плюсовая температура, с четверга потеплеет до плюс 12 градусов.