«Осень вступает в свои права»: синоптики сообщили о погоде в Москве 19 октября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Во вторник, 19 октября, столичный регион окажется на северо-восточной периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс четыре-шесть градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне четырех–девяти градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что осень все больше вступает в свои права. Облачно и влажно, неустойчивое атмосферное давление и ощутимый дефицит кислорода в приземном слое воздуха.

Такой осенний характер погоды люди, практически здоровые, молодого возраста, воспринимают как естественный ход природы. Но есть большая группа людей метеозависимых, прежде всего это люди более старшего возраста, имеющие проблемы со здоровьем и у которых адаптационные механизмы организма слабые, поэтому даже незначительные перепады метеорологических параметров становятся для них непосильной нагрузкой. У них может резко ухудшиться самочувствие, появиться головная боль или головокружение, повыситься артериальное давление, развиться приступ бронхиальной астмы. В таких случаях не стоит заниматься самолечением и тянуть с визитом к врачу. Однако при любой погоде, если нет серьезных противопоказаний, следует больше двигаться, дышать свежим воздухом и заниматься спортом.

Синоптик сообщил, когда в Москву и Подмосковье придут морозы. Температура воздуха в Москве и области с 27-29 октября в дневные часы может опуститься ниже ноля. На этой неделе днем будет плюсовая температура, с четверга потеплеет до плюс 12 градусов.