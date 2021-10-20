Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды вечером в среду

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вечером погодные условия в столичном регионе ухудшатся. Об этом в среду, 20 октября, сообщили в Гидрометцентре России.

Ожидаются понижение температуры воздуха до 2–4 градусов и мокрый снег с дождем, говорится на сайте центра. Также возможны порывы ветра до 15–18 метров в секунду. В связи с этим объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

В четверг, по прогнозам синоптиков, ожидается потепление до плюс 12–14 градусов. В некоторых районах столицы пройдут небольшие осадки.

Атмосферное давление в среду составит 750 миллиметров ртутного столба. В четверг оно упадет на 14 пунктов — до 736 миллиметров.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что температура выше плюс пяти градусов в последние дни октября уже маловероятна. Заключительная пятидневка этого месяца обещает быть с температурой воздуха, близкой к климатической норме. Всплеска тепла после 24 октября москвичам ждать не стоит.

Кроме того, она объяснила, что примерно через две недели в столице ожидается снег, но он не сформируется в постоянный снежный покров. Кроме того, она рассказала, когда в Москве появится «нормальный» снег.