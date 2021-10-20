Первый снег пошел в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Москве в среду, 20 октября, пошел первый за текущую осень снег.

До этого в пресс-службе главного управления МЧС России по столице предупредили москвичей о приближающемся тепловом фронте. Специалисты передавали о мокром снеге и сильном ветре в городе.

В ведомстве отметили, что порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

Спасатели посоветовали автовладельцам снизить скорость движения по магистралям, увеличить дистанцию между другими машинами, не совершать опасных маневров и не оставлять транспортные средства вблизи деревьев и шатких конструкций.

Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и другие ненадежные сооружения и не стоять под деревьями.

Также во вторник, 19 октября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда синоптики ожидают начала метеорологической зимы 2021–2022 годов с устойчивыми отрицательными температурами и снегом.

По словам специалиста, в этом году зимний сезон в европейской части России наступит согласно установившейся климатической норме.