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Синоптик назвал даты наступления устойчивой зимы в европейской России

Юлия Курганова

Общество
Синоптик назвал даты наступления устойчивой зимы в европейской России
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, когда синоптики ожидают начала метеорологической зимы 2021—2022 годов с устойчивыми отрицательными температурами и снегом.

По словам метеоролога, в этом году зимний сезон в европейской части России наступит согласно установившейся климатической норме.

— Я думаю, что это будет происходить в рамках климатических норм. У нас метеозима, как правило, наступает после 10 ноября. Я предполагаю, что это произойдет во второй декаде ноября, — сказал Тишковец в беседе с изданием «Ридус».

Жителей столицы предупредили о заморозках и гололедице. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице вечером во вторник, 19 октября, пойдет снег, а ночью ожидаются заморозки и гололедица.

До этого синоптики прогнозировали, что 19 октября столичный регион окажется на северо-восточной периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь.

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