Любовь Соболь объявили в розыск в России

Фото: Пресс-служба суда

Бывший юрист ФБК* Любовь Соболь объявлена в розыск в России. Это следует из базы данных МВД в среду, 20 октября.

— Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

3 августа сообщалось, что Преображенский суд признал Соболь виновной по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм. Она приговорена к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы.

Таким образом, Соболь запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00, менять без предварительного уведомления госорганов место жительства, а также посещать массовые и иные мероприятия и участвовать в них. Кроме того, Соболь запрещается выезжать за пределы Москвы и Московской области без одобрения надзорного органа.

* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная НКО-иноагентом.