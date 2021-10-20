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ДТП с участием шести автомобилей произошло на 91-м километре МКАД

Дарья Чентаева

Происшествия
ДТП с участием шести автомобилей произошло на 91-м километре МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 91-й километр, внешняя сторонаКарта всех событий

На 91-м километре МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей. Об этом в среду, 20 октября, сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных городских службах.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные городские службы. В ведомстве отметили, что в результате аварии никто не пострадал.

Ранее в среду, 20 октября, произошла дорожная авария на Садово-Черногрязской улице около дома № 3а, в результате чего загорелся автомобиль. Об этом рассказали представители пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Сразу после дорожно-транспортного происшествия движение в сторону пересечения с Орликовым переулком было затруднено: проезд машин осуществлялся по трем полосам из пяти. Но вскоре движение транспорта полностью восстановили.

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