Автомобиль вспыхнул из-за аварии в центре Москвы

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Россия, Москва, Садовая-Черногрязская улица, 3Ас1 Карта всех событий

Дорожная авария произошла на Садово-Черногрязской улице вблизи дома № 3а, после чего загорелся автомобиль. Об этом сообщили в среду, 20 октября, в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают оперативные городские службы.

Сразу после ДТП транспортное движение в сторону пересечения с Орликовым переулком было затруднено: проезд машин осуществлялся по трем полосам из пяти. Однако вскоре движение полностью восстановили, говорится в сообщении.

Также источник «ВМ» в экстренных службах уточнил, что площадь возгорания составила два квадратных метра. Во время инцидента никто не пострадал.

До этого в пресс-службе столичного главного управления МЧС заявили, что в ночь с 14 на 15 октября на юго-западе столицы загорелись два транспортных средства. В результате происшествия погиб один человек.

Во вторник, 19 октября, в пресс-службе московской ГИБДД рассказали, что на улицах города начали работать первые камеры для фотофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), которые связаны с использованием внешних световых приборов.