Первые камеры для фотофиксации езды с выключенными фарами заработали в Москве

камера видеонаблюдения

Россия, Москва, Ростокинский проезд, 3с3 Карта всех событий

В Москве начали работать первые камеры, для фотофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), связанных с использованием внешних световых приборов. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— В настоящее время в столице заработал один комплекс фотофиксации, который фиксирует нарушение правил пользования внешними световыми приборами, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что камеры находятся напротив дома 3 в Ростокинском проезде.

Также в ГИБДД отметили, что за последние два дня автоинспекторы составили 15 административных протоколов по статье 12.20 КоАП РФ «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки».

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 500 рублей. В случае оплаты штрафа в первые 20 дней предусмотрена скидка 50 процентов.

Ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал, когда водители могут оспорить штраф за нарушение, которое зафиксировано видеокамерой. По его словам, проще всего оспариваются те штрафы, которые вроде бы очевидны для камеры, но по факту являются ошибочными.

Эксперт отметил, что можно оспорить штрафы за проданную машину, подав в РЭО заявление о прекращении регистрации транспортного средства в связи с его продажей, а также штраф, если камера зафиксировала другой автомобиль. Еще можно оспорить штраф, если камера зафиксировала тень от транспортного средства, которая упала на встречную полосу или остановку по требованию инспектора на запрещенном для остановки участке.