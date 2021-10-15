Мужчина сгорел в машине на юго-западе Москвы

Фото: Скриншот видео РЕН ТВ

Россия, Москва, бульвар Дмитрия Донского, 12 Карта всех событий

Минувшей ночью на юго-западе столицы загорелись два автомобиля. В результате происшествия погиб один человек. Об этом в пятницу, 15 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

По словам собеседника «ВМ», информация о пожаре на бульваре Дмитрия Донского поступила в 5:05. Рядом с домом 12 на указанной улице горели два легковых автомобиля. Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Вскоре его ликвидировали.

После ликвидации пожара в одной из машин обнаружили тело мужчины. В Сети появилось видео пожара.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

14 октября на востоке столицы произошел пожар в трехэтажном административном здании. По данным МЧС, сообщение о пожаре в доме 5а на Большой Косинской улице поступило в 17:16. Приехав на вызов, сотрудники МЧС установили, что возгорание происходит на первом этаже здания. В 17:32 пожар ликвидировали.

Еще один пожар произошел 14 октября по адресу улица Котляковская, дом 4. По указанному адресу загорелись бытовки. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Помимо бытовок, огонь также затронул пять машин. Рядом с местом инцидента находится автосервис. Спустя некоторое время сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.