Пожар произошел в административном здании на востоке Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Косинская улица, 5А Карта всех событий

На востоке столицы произошел пожар в трехэтажном административном здании. Об этом в четверг, 14 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в доме 5а на Большой Косинской улице поступило в 17:16. Приехав на вызов, сотрудники МЧС установили, что возгорание происходит на первом этаже здания.

В 17:32 пожар ликвидировали.

— Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало, — сказал собеседник «ВМ».

Еще один пожар произошел 14 октября по адресу улица Котляковская, дом 4. По указанному адресу произошло возгорание бытовок. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Помимо бытовок, огонь также затронул пять машин. Рядом с местом инцидента находится автосервис. Спустя некоторое время сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.