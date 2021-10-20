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Телеведущий и журналист Дмитрий Казнин скончался на 48-м году жизни

Иван Юминов

Общество
Телеведущий и журналист Дмитрий Казнин скончался на 48-м году жизни
Фото: Facebook / Дмитрий Казнин

Журналист и телеведущий Дмитрий Казнин умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщил аниматор, режиссер Алекс Будовский в среду, 20 октября.

— Дима... — подписал он публикацию черно-белой фотографии журналиста на Facebook.

Смерть Казнина также подтвердил руководитель департамента радио АО «Москва Медиа» Максим Димов, пишет «Москва 24».

— Сегодня ушел Дима Казнин, один из самых ярких журналистов, художник, муж, отец двоих детей. Человек, энергии которого лично я завидовал и буду завидовать всегда. Человек, с которым многие были с полуслова на одной волне, — отметил Димов.

Казнину диагностировали рак кишечника в декабре 2015 года. Он прошел несколько курсов химиотерапии в Германии, ему также сделали несколько операций.

Дмитрий Казнин родился 25 января 1974 года в Тбилиси. Он учился в Кемеровском государственном университете на филологическом факультете.

Вторым образованием телеведущего стал факультет журналистики в СПбГУ. Казнин переехал в Москву в 2007 году и стал вести утреннее информационное шоу на радио «Сити FM».

С февраля 2013 года журналист вел утреннее шоу на радиостанции «Москва FM».

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