Телеведущий и журналист Дмитрий Казнин скончался на 48-м году жизни
Журналист и телеведущий Дмитрий Казнин умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщил аниматор, режиссер Алекс Будовский в среду, 20 октября.
— Дима... — подписал он публикацию черно-белой фотографии журналиста на Facebook.
Смерть Казнина также подтвердил руководитель департамента радио АО «Москва Медиа» Максим Димов, пишет «Москва 24».
— Сегодня ушел Дима Казнин, один из самых ярких журналистов, художник, муж, отец двоих детей. Человек, энергии которого лично я завидовал и буду завидовать всегда. Человек, с которым многие были с полуслова на одной волне, — отметил Димов.
Казнину диагностировали рак кишечника в декабре 2015 года. Он прошел несколько курсов химиотерапии в Германии, ему также сделали несколько операций.
Дмитрий Казнин родился 25 января 1974 года в Тбилиси. Он учился в Кемеровском государственном университете на филологическом факультете.
Вторым образованием телеведущего стал факультет журналистики в СПбГУ. Казнин переехал в Москву в 2007 году и стал вести утреннее информационное шоу на радио «Сити FM».
С февраля 2013 года журналист вел утреннее шоу на радиостанции «Москва FM».