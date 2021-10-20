Пассажиры Мострансавто совершили более 330 миллионов поездок с начала года

Фото: mostransavto.ru

С начала 2021 года пассажиры Мострансавто совершили более 333 миллионов поездок. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как отмечается, этот показатель на 23 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года.

— Пассажиры на 78 процентов чаще оплачивали проезд бесконтактными банковскими картами или гаджетами с системой NFC. В среднем в будний день октября в автобусах предприятия регистрируется более 1,4 миллионов поездок. Общее число оплаченных поездок с начала года с помощью банковских карт составило более 77 миллионов операций, — говорится в сообщении.

Самым популярным направлением стал маршрут № 22 «станция Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская). На нем было совершено порядка 3,6 миллионов операций.

При помощи социальных карт жителя Московской области и москвича совершалась большая часть операций — более 177 миллионов.

В понедельник, 18 октября, «ВМ» писала, что пассажиры Мострансавто приобрели у водителей и кассиров почти 90 тысяч средств индивидуальной защиты. В общественном транспорте региона ношение масок является обязательным.