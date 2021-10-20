В РФПИ назвали ожидаемый уровень вакцинации россиян к концу года
Уровень вакцинации в России через два месяца должен достигнуть 60 процентов. Об этом заявил Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций.
— Штамм «дельта» действительно показал людям, насколько опасен коронавирус и мы не сомневаемся, что уровень вакцинации в России достигнет 60 процентов населения в ближайшие пару месяцев, — отметил Дмитриев в интервью CNN.
Также в интервью телеканалу специалист сказал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину «Спутник V» уже в ближайшие пару месяцев.
Вакцина «Спутник V» одобрена в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек — более половины населения Земли. Эффективность вакцины составила 97,6 процентов по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян.
15 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что визит экспертов Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в Россию ожидается осенью для завершения проверки в рамках одобрения «Спутника V».