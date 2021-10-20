В РФПИ назвали ожидаемый уровень вакцинации россиян к концу года

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Уровень вакцинации в России через два месяца должен достигнуть 60 процентов. Об этом заявил Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций.

— Штамм «дельта» действительно показал людям, насколько опасен коронавирус и мы не сомневаемся, что уровень вакцинации в России достигнет 60 процентов населения в ближайшие пару месяцев, — отметил Дмитриев в интервью CNN.

Также в интервью телеканалу специалист сказал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину «Спутник V» уже в ближайшие пару месяцев.

Вакцина «Спутник V» одобрена в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек — более половины населения Земли. Эффективность вакцины составила 97,6 процентов по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян.

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15 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что визит экспертов Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в Россию ожидается осенью для завершения проверки в рамках одобрения «Спутника V».