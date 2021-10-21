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«Бессрочный паспорт в 65»: политик предложил менять главный документ позже

Виктория Храменкова

Общество
«Бессрочный паспорт в 65»: политик предложил менять главный документ позже
Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

По достижении человеком 60–65 лет, паспорт необходимо сделать бессрочным. С таким предложением выступил первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

В последнее время в России прослеживается тенденция к увеличению продолжительности жизни граждан, а значительную часть россиян можно отнести к долгожителям.

— Вместе с тем, замена паспорта на бессрочный происходит по прошествии 45 лет – факт, формально учитывающий, что старость у гражданина наступает в районе 45—50 лет, — отметил автор инициативы в своем письме к главе Минюста Константину Чуйченко, передает РИА Новости.

Данная мера кажется нелогичной, поскольку «молодежью» считаются люди до 35 лет«Взрослый» возраст длится у человека ровно десять лет — до смены паспорта в 45, пишет политик.

Также Петров добавил, что внешность человека в 45 и в 65 лет может значительно отличаться. Это может мешать идентифицировать личность.

В понедельник, 18 октября, стало известно, что электронные паспорта в России будут двух видов. Их начнут выдавать в виде смарт-карт и приложений с QR-кодом в трех регионах страны.

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