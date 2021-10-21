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Эксперты рассказали, какой кашель чаще встречается у больных COVID-19

Виктория Храменкова

Общество
Эксперты рассказали, какой кашель чаще встречается у больных COVID-19
Фото: Pexels

Почти 20 процентов людей, переболевших коронавирусной инфекцией, жаловались на кашель. Как отмечают эксперты, именно сухой кашель встречается чаще всего у пациентов с диагнозом COVID—19.

Также при коронавирусной инфекции отмечается отсутствие мокроты, а сам кашель бывает «глубоким, исходящим из легких».

Однако эксперты считают, что аналогичный кашель может быть и при других патологиях, аллергиях, а также при курении, астме или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, пишет издание Mirror.

При первых проявлениях признаков простудных заболеваний необходимо обращаться к специалистам и не заниматься самолечением, передает издание. В случае продолжительного кашля и лихорадке, а также при потере обоняния и вкуса нужно незамедлительно пройти ПЦР—тестирование.

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В среду, 20 октября, вице-премьер России Татьяна Голикова перечислила регионы РФ, где наблюдается критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом. В стране развернуто 276,5 тысячи коек, из них занято 86,6 процента, предупредила она.

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