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Названы регионы России с критической ситуацией заболеваемости COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Названы регионы России с критической ситуацией заболеваемости COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Регионами с критической ситуацией по заболеваемости коронавирусом являются Курская и Оренбургская области, Республика Коми, Татарстан и Мордовия. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в среду, 20 октября.

— Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано на сегодняшний день в 35 регионах, рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, но в первую очередь нас беспокоят, конечно, граждане 60 лет и старше, — рассказала представитель правительства.

Более 95 процентов коек для больных с COVID-19 заняты в Ставрополье, Адыгее, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской и Саратовской областях. В стране развернуто 276,5 тысячи коек, из них занято 86,6 процента, предупредила она.

Лидерами по коллективному иммунитету стали Москва, Подмосковье, Тува и Чечня. В списке отстающих находятся Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатка и Татарстан, приводит слова Голиковой РИА Новости.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

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Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.

За последние 24 часа в России выявили 34 073 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В стране также зафиксировали 1028 летальных исходов из-за COVID-19.

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