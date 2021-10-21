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Великобритания планирует ввести санкции против TikTok и Telegram

Виктория Храменкова

Общество
Великобритания планирует ввести санкции против TikTok и Telegram
Фото: pixabay.com

Для обеспечения наибольшей безопасности в интернете правительство Великобритании рассмотрит способы повлиять на ряд онлайн—платформ. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон в среду, 20 октября.

Изначально лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер призвал кабинет министров ввести санкции, например, против сервисов Telegram и TikTok. Санкции были связаны с распространением «экстремистских материалов, в том числе с призывами к расовой ненависти и насилию».

— Руководители IT-компаний должны нести ответственность за размещаемый контент, — передает BBC слова Стармера.

Также он отметил, что в TikTok ему продемонстрировали примеры «ультраправой пропаганды», а Telegram стал «предпочтительным приложением для экстремистов».

Кроме этого, глава раскритиковал Facebook и Instagram, которые используют «опасные алгоритмы».

Во вторник, 19 октября,стало известно, что компания Facebook заплатит в казну США штраф в размере 4,75 миллиона долларов по иску минюста, а также до 9,5 миллиона долларов пострадавшим. Штраф корпорации стал наиболее крупным за всю историю положения о запрещении дискриминации по закону об иммиграции и гражданстве.

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