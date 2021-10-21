Врач объяснила, почему чеснок может навредить здоровью

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Чеснок всегда считался эффективным средством для укрепления иммунитета. Особенно, в период всплеска вирусных заболеваний. Однако лечебные свойства чеснока вызывают большие споры в медицине. Подробнее об этом растении рассказала семейный врач, диетолог, медицинский директор компании BioData Анна Ивашкевич.

Эксперт считает, что чеснок является стимулятором иммунной системы. Также в нем содержится большое количество цинка, который помогает в борьбе с вирусами. Несмотря на это, при некоторых заболеваниях чеснок может причинять вред здоровью.

— Противопоказан чеснок людям с открытыми язвами желудка. Еще его нельзя есть людям с гастритом, который находится не в ремиссии, а в активной стадии, им сырой чеснок тоже противопоказан, — заявила Ивашкевич в беседе с радио Sputnik.

Людям, которые имеют заболевания желудочно-кишечного тракта, тоже не рекомендуется злоупотреблять этим растением.

В случае, если перечисленных проблем со здоровьем нет, то человеку в день можно съедать пару долек чеснока.

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