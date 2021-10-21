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В Красногорске на Павшинском пруду появится велополоса

Виктория Храменкова

Общество
В Красногорске на Павшинском пруду появится велополоса
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Московская область, Красногорск, Павшинский мост Карта всех событий

В Красногорске на Павшинском пруду появится велополоса. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

— Делаем ее посередине моста, чтобы разделить встречные потоки и не мешать жителям и гостям Московской области безопасно делать фото и селфи. Полосу начнут делать в ближайшие дни, — следует из сообщения.

Пешеходный мост связывает жителей микрорайона с метро и торговым центром. Ежедневно по мосту проезжает порядка 1,5 тысяч пользователей самокатшеринга и велосипедистов.

В связи с тем, что в ближайшие дни начнут делать велополосу, на мосту может быть ограничено движение.

Живописная пешеходная зона появилась у Нижнего Каменского пруда в районе Крюково в Зеленограде. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы. Специалисты обновили пешеходный мост, обустроили пространство для пикников, снабдив его беседками и мангалами, облагородили газоны, а также установили скамейки и новую систему освещения.

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